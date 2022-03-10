Норвегия перестала оформлять визы для россиян

Визовые центры Норвегии в России перестали принимать заявления для оформления шенгенских виз. Причина этого заключается в трудностях с оплатой консульского сбора, а также ряде других ограничений. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на визовый центр VFS.Global.

«Посольство Норвегии в Москве с сожалением вынуждено сообщить, что с 9 марта 2022 года нельзя подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство ни в один из норвежских визовых центров в России», — заявили в ведомстве.

При этом заявления, которые подали раньше этого срока, пойдут в работу. Однако время оформления визы будет увеличено.