Мир 14 августа 2023, 17:18 Норвегия передаст Украине новую систему борьбы с беспилотниками Норвегия отправит на Украину систему по борьбе с дронами за 71 млн долларов РИА «Новости»

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Оборонно-промышленное предприятие Kongsberg Defence & Aerospace из Норвегии передаст Украине несколько установок CORTEX Typhon для борьбы с беспилотниками. Общая стоимость объектов составит более 71 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Установки помогут украинским властями нейтрализовать воздушные угрозы путем физического или других путей взаимодействия с беспилотниками.

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«Это значительно повысит потенциал Вооруженных сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и свою страну от угроз с воздуха», — заявил президент Kongsberg Defence & Aerospace Эрик Ли.

Кроме самих установок, в поставку войдут системы наблюдения и пульты дистанционного управления. Систему включат в поставку помощи Норвегии. В ней также предусмотрели бронеавтомобили Dingo 2 и универсальные беспилотные боевые модули RWS.

Системы по борьбе с дронами CORTEX Typhon разработаны в Норвегии недавно. Поэтому подробных данных об их использовании в открытых источниках нет. Но компания позиционирует их, как предназначенные для широкого противодействия атакам беспилотников.

Поставки проведут через созданный Великобританией международный фонд помощи Украины (IFU), в котором Норвегия стала одним из главных спонсоров.