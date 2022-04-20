Норвегия передала Украине сотню зенитно-ракетных комплексов «Мистраль»

Украина получит 100 норвежских зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сказано на сайте Минобороны Норвегии. Оружие уже вывезено из страны.

«Конфликт на Украине может затянуться, и он зависит от международной поддержки», — приводятся слова министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

Он отметил, что ЗРК «Мистраль» — это эффективное оружие, которое уже используется на флоте. В Норвегии планируют снять эти комплексы с производства и заменить их другими видами вооружения, поэтому передача ракет не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал. По словам министра, другие страны тоже предоставили Украине аналогичные виды вооружения.

Ранее Норвегия пожертвовала четыре тысячи противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Поставки осуществляют также Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Германия и страны Балтии.