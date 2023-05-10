Мир 10 мая 2023, 01:05 Норвегия отказалась вместе с Россией посетить мемориал на Шпицбергене в День Победы Генконсул на Шпицбергене Чемерило: Норвегия отказалась вместе с РФ посетить мемориал РИА «Новости»

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Норвежские власти отказались проводить совместное с российским генконсульством в Баренцбурге на Шпицбергене посещение мемориала советским морякам на острове Надежды. Об этом сообщил генеральный консул России на архипелаге Андрей Чемерило в разговоре с ТАСС.

Он объяснил, что такое решение власти Норвегии приняли на фоне событий на Украине.

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«Нам ответили: „Не будем участвовать“. У нас нет запрета на посещение, но и нет технических средств, чтобы осуществить это самим», — рассказал Чемерило.

Просьбу о посещении мемориала высказали в устной форме еще в феврале. Ее пообещали проработать. В последствии ответ на просьбу также поступил устно. Он прозвучал на встрече с губернатором.

День Победы в 2023 году стал по-настоящему международным праздником. Мероприятия по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли по всей России. Самый необычный парад Победы провели российские полярники. В поселках архипелага Шпицберген прошли колонны снегоходов и специальной техники. Возглавил парадный марш вертолет Ми-8МВТ. Проход техники приветствовали жители поселков, а также иностранные гости.