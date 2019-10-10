Норвегия отказалась разместить ракеты НАТО

«В результате более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО», — указали в госбюджете Норвегии.

BMD (Ballistic Missile Defence) издание расшифровало как «баллистическая ракетная оборона».

«Я думаю, это позволит избежать эскалации напряженности», — заявил эксперт Вильхельмсен, норвежский эксперт по РФ.

Как отметило издание, на протяжении нескольких лет Осло поддерживал идею создания «оборонного щита» НАТО, однако не хотел, чтобы система была частью планов США.

Правительство Норвегии меняло отношение к проекту за последние годы, и теперь после детального обсуждения последствий пришло к решению не закладывать расходы на него в бюджет.