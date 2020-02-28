Норвегия отказала в визе ученому из Крыма

Мащенко предоставил официальное приглашение организаторов конференции ассоциации «Народная дипломатия Норвегия», однако получил отказ в визе. Необходимые документы не приняли ни в визовом центре, ни в посольстве. Причиной отказа стало его местожительства — Крым. Ученый взял отечественное гражданство в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией.

В посольстве пояснили, что страны Шенгенского соглашения не признают проездной документ Мащенко, то есть загран гражданина РФ. «Это соответствует Приложению 10 к Визовому справочнику, Таблице признания проездных документов, согласно статье 4 Решения № 1105/2011 / ЕС», — уточнили в письме от посольства. Журналисту порекомендовали «путешествовать в Норвегию без визы с вашим украинским биометрическим паспортом».

«У меня нет украинского биометрического паспорта и я не собираюсь его получать. Я, как и миллионы крымчан, российский гражданин. И мне очень жаль, что Европейский союз не хочет понимать этого и не хочет слышать наш голос», — ответил Мащенко посольству.

Ученый подчеркнул, что власти Норвегии отказали ему как «представителю всех крымчан». По его мнению, на конференции мог бы состояться «честный разговор о ситуации в Крыму и выборе, сделанном жителями полуострова шесть лет назад».

«Тем более что мы в Крыму всегда гостеприимно принимаем иностранные делегации, в том числе и из Норвегии. В частности, в октябре прошлого года во время визита на полуостров норвежский общественный деятель, руководитель Ассоциации „Народная дипломатия Норвегии“ Хендрик Вебер презентовал книгу „Наш Крым“, которая получила высокую оценку жителей полуострова. Крымчане же в Европе никому, по крайней мере на официальном уровне, получается, не нужны. Их не хотят ни видеть, ни слышать. При этом европейские (и американские) власти используют крымскую тему в политических целях, рассказывая об „оккупации“ полуострова Россией и массовом нарушении прав жителей региона, сами же при этом основополагающие права крымчан, включая право на свободу передвижения, и нарушая», — пояснил Мащенко.