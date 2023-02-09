Мир 09 февраля 2023, 15:56 Норвегия опровергла причастность к подрывам «Северных потоков» МИД Норвегии заявил о непричастности к терактам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Норвегия не причастна к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

«Эти обвинения — чушь», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

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Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, где открыто заявил, что организаторами диверсий на трубопроводах являются США. Кроме того, он сообщил, что в подрыве участвовала Норвегия.

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С российской стороны с официальным заявлением после статьи Херша выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что расследование американского журналиста не может быть воспринято как первоисточник.

Однако, по словам Пескова, к публикации стоит присмотреться, поскольку в ней содержится глубокий анализ. При этом он добавил, что Запад пытается тихо свернуть расследование терактов.