Экономист норвежской компании Equinor Эйрик Вэрнесс прокомментировал наращивание прибыли за счет подорожания газа в Европе. По его словам, Норвегия вместе с российским «Газпромом» покрывают 60% потребностей топлива в странах ЕС, написало агентство Reuters.

По оценкам экспертов, норвежская корпорация будет продавать более половины газа спотовым клиентам. Около 70% от этого объема продадут по ценам на сутки вперед. В то время «Газпром» продает 56% газа на сутки или на месяц вперед, сообщила «Экономика сегодня».

Практически 20 лет назад Европа отказалась от долгосрочных контрактов на газ. В итоге станы Евросоюза перешли на более гибкие контракты, которые основаны на стоимости газа с бирж и хабов.