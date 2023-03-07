Мир 07 марта 2023, 02:18 Норвегия не сможет заменить Россию на энергорынке Евросоюза Equinor опровергла возможность Норвегии занять место России на энергорынке Евросоюза РИА «Новости»

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У Норвегии нет возможностей полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке. Об этом РИА «Новости» заявил старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.

«Нет, вовсе нет», — ответил он на вопрос, может ли Норвегия занять место России на газовом рынке ЕС.

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Ранее замминистра США Дэвид Турк заявил, что Европе повезло с нынешней теплой зимой. Но следующая зима будет для стран ЕС очень трудной из-за отсутствия российского газа.

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «360» назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о конце зависимости ЕС от газа и нефти из России лукавым. По его мнению, на самом деле речь идет о снижении экономического потенциала Евросоюза — а фон дер Ляйен пытается выдать свои провалы за победы в отсутствие последних.