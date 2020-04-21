Норвегия назвала Россию главной угрозой

Премьер Норвегии Эрна Сольберг опубликовала новую военную стратегию. В ней говорится, о том, что ни в России, ни в Китае не признаются ценностями демократия и верховенство закона, а также не соблюдаются права человека.

Для противостояния странам-противникам Осло планирует выделить дополнительные два миллиарда долларов в программу вооружения. Она рассчитана на восемь лет.

В рамках обновленной стратегии северная бригада приобретет дополнительный батальон и около 100 новых БТР G5 из Германии. Машины заменят устаревшие М-113.

Зенитно-ракетные системы AIM-120 оборудуют новыми датчиками. Кроме этого, Норвегия планирует закупить новые системы ПВО большой и малой дальности.