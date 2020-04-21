Норвегия назвала Россию главной угрозой
Норвегия сообщила, что Россия представляет собой угрозу и является главным противником. Страна увидела агрессию в политике Москвы и наращивает военные расходы. На втором месте по опасности у Норвегии Китай. Об этом написал сайт «Утро.ру».
Премьер Норвегии Эрна Сольберг опубликовала новую военную стратегию. В ней говорится, о том, что ни в России, ни в Китае не признаются ценностями демократия и верховенство закона, а также не соблюдаются права человека.
Для противостояния странам-противникам Осло планирует выделить дополнительные два миллиарда долларов в программу вооружения. Она рассчитана на восемь лет.
В рамках обновленной стратегии северная бригада приобретет дополнительный батальон и около 100 новых БТР G5 из Германии. Машины заменят устаревшие М-113.
Зенитно-ракетные системы AIM-120 оборудуют новыми датчиками. Кроме этого, Норвегия планирует закупить новые системы ПВО большой и малой дальности.