Норвегия нарушила экологические нормы ради военной базы США

Первая ошибка заключается в том, что Норвегия разрешила американским партнерам построить аэродром на территории заповедника — на острове Ян-Майен. Тем самым страна нарушила свои принципиальные экологические нормы.

Вторая ошибка — допуск в собственную зону ответственности чужого государства, которое будет навязывать свои правила. Таким образом, по мнению авторов телеграмм-канала, Норвегия подрывает свою же безопасность.

«Что, несомненно, выразится в негативных последствиях для норвежской стороны, которая в ненужный момент (спровоцированный Вашингтоном) может просто оказаться без поддержки этого самого союзника (США)», — подытожили аналитики.