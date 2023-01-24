Мир 24 января 2023, 21:17 Норвегия может передать Украине до восьми танков Leopard 2 — СМИ YouTube

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Норвегия может передать Украине до восьми танков Leopard 2, сообщило издание Dagens Næringsliv. На вооружении скандинавского государства стоит 36 таких боевых машин.

По данным СМИ, власти Норвегии рассматривают вопрос передачи Киеву не более восьми «Леопардов». Правительство также примет решение о закупке новых танков немецкого производства.

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Leopard выпускает компания «Краус-Маффей» с семидесятых годов. В 1976 году прототип Leopard 2 проходил испытания вместе с прототипом американского Abrams на полигоне в США. Через три года его передали на вооружение в ВС Германии.

К 2015 году с конвейера сошли свыше 3600 танков. Боевые машины находятся на вооружении армий ФРГ, Австрии Польши, Турции, Норвегии, Финляндии и других стран блока НАТО.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц под большим давлением со стороны западных стран принял решение о передаче Украине танков Leopard. Кроме того, Берлин также может разрешить передачу танков Киеву странам, которые ранее закупили их у немецких производителей. В данном случае речь идет о Польше.