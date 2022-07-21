Генконсул сообщил о проверке российских грузов для Баренцбурга на санкционные товары

Норвегия проводит проверку российских грузов, направляющихся в город Баренцбург на архипелаге Шпицберген, для выявления санкционных товаров. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило.

По его словам, сотрудники норвежской таможенной службы тщательно проверяют российские грузы на предмет попавших под санкции товаров.

«Норвежский перевозчик забирает грузы в Мурманске, перевозит через границу и отправляет в Тромсе. Оттуда их погружают на контейнеровоз, и через море груз плывет до Баренцбурга», — рассказал Чемерило.

Генеральный консул подчеркнул, что Россия держит на контроле ситуацию с транзитом грузов на Шпицберген.

В конце июня Норвегия отказалась пропускать грузы из России на архипелаг Шпицберген через КПП «Стурскуг», однако затем стороны нашли компромисс в этом вопросе.