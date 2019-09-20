У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция «Нормандский сговор — государственная измена» против реализации «формулы Штайнмайера», определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса.

Активисты выступали с требованиями «ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера», сообщает украинский портал «Новое время». По словам митингующих, реализация этой формулы будет означать «узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков».

На митинге присутствовали несколько сотен человек, уточняет RT. Они держат в руках флаги Украины, а также красно-черные флаги «Организации украинских националистов».

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

* экстремистская организация, запрещена на территории РФ