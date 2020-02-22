«Нормально отнеслись»: власти Красноярска оценили пост Тунберг о «черном небе»

Ретвит о «черном небе» Красноярска появился в соцсети известной экоактивистки Греты Тунберг. Власти города увидели пост и заверили, что отнеслись нормально к такой огласке. Проблему они признали и рассказали, что делается для ее решения.

«Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях. Эта проблема, конечно, крайне тяжелая, она не решится по волшебству», — рассказали радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе мэра Красноярска.

По словам пресс-службы, проблема с загрязнением воздуха многоплановая и относится ко всем уровням власти. Сейчас у города есть план действий, который поможет решить сложившийся вопрос. В Красноярске планируют замещать малоэффективные котельные. Семь из 75 уже закрыли.

«Также мы обновляем и общественный транспорт, применяем новые стандарты уборки с акцентом борьбы с пылью. Новые подходы в озеленении используем, высаживаем только крупномеры. Конечно, это не решится одномоментно», — заключили в пресс-службе.

История с «черным небом» началась после того, как экоактивистка Соня Епифанцева устроила в Москве акцию. Она заявила, что жители столицы могут любоваться чистым небом, а в Красноярске задыхаются от загрязнения воздуха. Пост о «черном небе» города она выложила в Twitter, а затем его ретвитнула Тунберг.

Небо над Красноярском затянулось пылью 14 февраля. Из-за этого власти ввели особый режим. Причиной стал антициклон, который уже почти два месяца находится над городом и не дает рассеяться загрязнению.