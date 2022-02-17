В Европе больше не осталось норм, которые бы регулировали безопасность и стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы МИД Франции, регулирующих безопасность и стабильность норм больше нет в Европе. Все дело в соглашениях о контроле над вооружениями, которые почти устарели или уже не имеют значимости.

«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», — процитировало Ле Дриана издание Financial Times.

Также министр прокомментировал сообщения об отводе российских военных от границы. Он подчеркнул, что необходимо дождаться завершения «маневров» у границы Украины, а также в Белоруссии и Черном море.

Западные страны последние месяцы говорят о подготовке Россией «вторжения» на Украину. Журналисты называют точные даты начала военных действий, но никаких доказательств не приводят. Российские власти уже неоднократно опровергали все заявления.