Норки в клетках ели друг друга на литовской меховой ферме

На нем запечатлены жуткие кадры, на которых обезумевшие от плена животные заперты в тесных клетках, Они мечутся от ужаса и стресса и обгладывают друг друга, а вокруг летают стаи мух. В ролике показывают норку, у которой содран с боков мех, затем кадр сменяется на другое животное, разорванное пополам. Также показывают детенышей норок, которые вынуждены кучковаться, чтобы согреться на холодном полу из проволоки.

«Страшные условия, подобные этим, на удивление, распространены в меховой индустрии», — рассказал генеральный директор зоозащитной организации Open Cages Коннор Джексон.

Он подчеркнул, что этому уровню жестокого обращения с животными нет оправдания и призвал государственного секретаря по окружающей среде Терезу Вильерс взять на себя обязательство решить эту проблему.

Ранее «концлагерь для животных» нашли в Приморье. Полиция возбудила уголовное дело