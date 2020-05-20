Норка заразила коронавирусом жителя Нидерландов
Эта история произошла на звероводческой ферме страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства Нидерландов парламенту.
Министр признала, что ранее выпущенные ведомством рекомендации, где говорилось о невозможности передачи вируса от животных человеку, были ошибочными. При этом она подчеркнула, что риск такого заражения все же остается минимальным.
Министерство сельского хозяйства Нидерландов в апреле заявило, что COVID-19 подтвердился у норок на двух звероводческих фермах. Они находятся в провинции Северный Брабант. Об этом написало РИА «Новости».
Всего на этих фермах выращивают более 20 тысяч грызунов. Некоторых из них протестировали после появления характерных для COVID-19 симптомов. В частности, у животных обнаружили проблемы с дыханием. Позже власти ограничили доступ к этим хозяйствам. Однако заверили, что никакой опасности нет.
Ранее американские ученые пришли к заключению, что кошки могут заражать друг друга коронавирусом.