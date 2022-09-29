Nord Stream AG назвал сроки полного выхода газа из «Северного потока» | 360°

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Nord Stream AG назвал сроки полного выхода газа из «Северного потока»

Reuters: газ из «Северный поток» может полностью выйти к 3 октября

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Выход газа из трубопровода «Северный поток» из образовавшихся утечек завершится в понедельник, 3 октября. Такой прогноз опубликовало агентство Reuters со ссылкой на компанию Nord Stream AG.

Reuters уточнило, что данные оператор газопровода предоставил агентству в этот четверг, 29 сентября. Представители компании отметили, что пока не будет оценен объем ущерба, давать какие-то прогнозы о работе газопровода нельзя.

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А оценку ущерба специалисты Nord Stream AG смогут дать тогда, когда доберутся до места случившегося. Причины разрушений по-прежнему не установлены. Но власти Швеции не исключают, что это была диверсия.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к расследованию обстоятельств ЧП должно быть привлечено несколько стран. Он подчеркнул, что эта ситуация чрезвычайно опасна.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что утечки на газопроводе произошли в особой экономической зоне Дании и Швеции и эти воды контролируют спецслужбы США.

Газ

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