Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС

В компании отметили, что не разделяют аргументов суда по процессуальным вопросам и уверены, что поправки к Газовой директиве представляют собой незаконную дискриминацию.

«В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд»,— говорится в сообщении.

Газовая европейская директива, подразумевает, что поставщик газа и транспортная компания должны быть разделены. Третьи стороны должны иметь доступ к мощностям газопровода. То есть его можно будет использовать только наполовину, а остальное отдавать под прокачку газа от независимых поставщиков.

Газпром пытался смог добиться исключения только для «Северного потока». С «Северным потоком-2» им отказали.