Nord Stream 2 прокомментировала ситуацию с Данией

Официальный представитель компании Йенс Мюллер рассказал, что строительство газопровода пока идет по графику.

«На сегодняшний день мы проложили более 2 тысяч километров трубопроводов в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Строительство обоих участков выхода на берег близится к завершению», — отметил он.

Он указал, что датским властям направили две заявки на строительство газопровода в исключительной экономической зоне. «Процедура обработки одной из них завершена, другая находится на довольно продвинутой стадии», — заявил Мюллер. Также он подчеркнул, что компания ведет конструктивное сторудничество для своевременного согласования одного из маршрутов, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, Йенс Мюллер напомнил о судебном иске, касающемся директивы (ЕС) 2019/692, которая закрепила энергонормы Евросоюза для газопроводов из третьих стран в страны ЕС, проведенные за территориями государств сообщества. Нормы Третьего энергопакета ЕС диктуют, что оператором «Северного потока—2» должна быть компания, не зависящая от «Газпрома», и резервируют 50% мощности газопровода для газа независимых поставщиков. Из-за этого на неопределенный период времени труба может остаться наполовину пустой.

В связи с принятием директивы, 25 июля 2019 года Nord Stream 2 AG подала в суд Европейского союза общей юрисдикции иск с требованием ее отмены. Компания указала, что документ нарушает принципы законодательства ЕС о пропорциональности и равном обращении. Мюллер подчеркнул, что, при уважении к нормам ЕС и международному праву, правила должны быть общими как для «Северного потока—2», так и для прочих аналогичных сооружений.

Также представитель компании обозначил: «В качестве следующего шага мы ожидаем, что со-законодатели ЕС, то есть Совет ЕС и Европейский парламент, представят защиту. Кроме того, Nord Stream 2 AG направила уведомление об арбитраже Комиссии ЕС 26 сентября 2019 года. Nord Stream 2 просит арбитражный суд определить, нарушает ли Европейский Союз свои обязательства по международному праву в соответствии с Договором к Энергетической хартии и требует, чтобы ЕС прекратил нарушения. Следующим шагом является включение в состав суда председателя и двух сопредседателей».

Аналитик: Дания дала зеленый свет «Северному потоку-2» из-за угрозы исков Подробнее