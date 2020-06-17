По данным RT, в компании уточнили, что «Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности».

«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы», — рассказал оператор.