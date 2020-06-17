Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2»
Компания Nord Stream 2 AG, участвующая в строительстве «Северного потока — 2», подала апелляцию из-за решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, в компании уточнили, что «Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности».
«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы», — рассказал оператор.