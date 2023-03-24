Мир 24 марта 2023, 20:09 Nord Stream 2 AG принял приглашение Дании по подъему найденного у трубы объекта РИА «Новости»

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Представители оператора «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — приняли приглашение от правительства Дании для участия в операции по добыче объекта, найденного рядом с газопроводом. Об этом сотрудники пресс-службы компании сообщили в интервью ТАСС.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла приглашение от Дании принять участие в операции», — рассказали они.

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По их словам, теперь представители организации ждут информации по мероприятию. Ее должны предоставить сотрудники Датского энергетического агентства. Также они должны описать видение компании по организации и проведению операции.

Датское энергетическое агентство анонсировало передачу приглашения представителям оператора 23 марта.

Сам объект, который должны поднять со дна, имеет цилиндрическую форму. Его высота примерно оценивается в 40 сантиметров, а диаметр — в 10 сантиметров. По предварительным данным, этот объект может оказаться морским дымовым буем.