Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку прокладки газопровода

Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подтвердила приостановку прокладки магистрали. Остальные участники проекта работают над скорейшим завершением проекта.

Укладку трубопровода приостановили до получения разъяснений в связи с санкциями США. Об этом рассказали в компании, сообщил ТАСС.

«Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений», — отметили в Nord Stream 2.

Как указали в компании, завершение проекта имеет важное значение. В первую очередь — для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Группа компаний, участвующих в проекте, намерена завершить «работы над прокладкой трубопровода в кратчайшие сроки.

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу вечером 20 декабря. Формально это произошло после того, как президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под военным бюджетом на 2020 год.

«После подписания президентом положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — заявили в Министерстве финансов США.