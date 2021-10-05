Компания-оператор «Северного потока —2» Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Дюссельдорфа не освобождать данный газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза. Об этом написало РИА «Новости».

Компания в июне 2020 года обратилась в суд Дюссельдорфа с решением оспорить аналогичное решение Федерального сетевого агентства Германии. Однако 25 августа 2021 года иск отклонили.

«Нормы директивы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, а также обеспечить доступ альтернативных поставщиков к части мощностей», — написало агентство.

Однако регулятор ФРГ при соблюдении первого условия может разрешить компании «Газпром» заполнять трубу на 100%.

Nord Stream 2 AG — компания-оператор «Северного потока — 2», ее единственным акционером является «Газпром». Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. Эти организации финансировали проект.

Nord Stream 2 AG в июне этого года подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации себя как независимого оператора нового газопровода.

Газопровод «Северный поток —2» протянется из России через Балтийское море в Германию. В начале октября стало известно, что первую нитку трубопровода начали наполнять газом.