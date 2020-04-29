Глава австрийской нефтегазовой компании OMV (европейский партнер проекта) Райан Зеле признался, что не знает точных сроков завершения строительства. По его словам, Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен закончить проект в конце 2020 — начале 2021 года.

«Газета.ru» напомнила, что строительство российского газопровода было приостановлено в конце прошлого года из-за американских санкций в отношении подрядчиков проекта.