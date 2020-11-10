Два британских дипломата стали персонами нон грата в Белоруссии

Белоруссия объявила двух работавших в стране британских дипломатов персонами нон грата. Это решение стало вынужденным, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Белоруссии, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата», — сообщил Глаз в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что решение в отношении дипломатов было вынужденным. Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотте Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. По словам пресс-секретаря, власти пошли на такой шаг из-за деструктивного характера деятельности британцев. При этом сама Белоруссия не отказывается от диалога с коллегами из Великобритании и отставляет двери для этого открытыми.

«По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов», — отметили в репортаже телеканала.

Протесты продолжаются в Белоруссии с начала августа. Тогда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования стали выходить на улицы с требованием отставки лидера республики и проведения повторных выборов.