Голливуд готовится к вручению «Оскара». Актеры посещают мероприятия, посвященные предстоящей премии, а организаторы покупают для звезд подарки. В этом году они оказались очень необычными. Среди них система сбора мочи.

Все 24 номинанта получат чемоданчики с подарками. Стоимость каждого набора 215 тысяч долларов. Об этом написал журнал Forbes. В них можно будет найти омолаживающие косметические процедуры, годовой абонемент в брачное агентство, романтическое путешествие на испанский маяк.

Самый дорогой подарок— 12-дневный круиз на яхте. Есть в наборе и весьма странные вещи. Например, умный лифчик, золотой вейп или система по сбору мочи. Она может провести тест на наличие инфекции. В прошлом году подарочная корзина обошлась организаторам в несколько раз дешевле. Она стоила 70 тысяч долларов.

Ранее в Сеть слили прогнозы на «Оскар». Однако в Киноакадемии сразу же заявили, что никакой утечки не было. По их словам, это фанаты премии выкладывали свои прогнозы в Twitter.

Церемония вручения «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе, в театре «Долби». Во второй раз премия пройдет без ведущего.