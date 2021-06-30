Номер телефона главы МИД Великобритании нашли через Google

Номер телефона министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба 11 лет находился в открытом доступе. Найти его помог один из читателей газеты The Guardian.

Частный номер телефона Доминика Рааба нашли в общем доступе всего через несколько недель после того, как то же произошло с телефоном премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это совпадение вызвало вопросы у службы безопасности.

Газета рассказала, что номер телефона министра иностранных дел нашли с помощью поиска в Google. Скорее всего, он попал в открытый доступ еще до того, как Рааб стал депутатом в 2010 году. На том же сайте нашли и другие личные данные Рааба. После публикации страницу удалили из поисковой выдачи.

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс отметил, что такая беспечность может привести к прослушке переговоров высших лиц страны. По его мнению, чиновникам стоит уделять онлайн-безопасности столько же внимания, сколько и физической.

После обнаружения телефона Бориса Джонсона в Сети MI5 дали добро на проверку номера на предмет взлома. Будут ли проверять телефон Рааба, пока неясно.