Ноябрь охладит радость европейцев | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 21:29 Ноябрь охладит радость европейцев «Голос Мордора»: низкие цены на газ в Европе теплой осенью не заполнят хранилища на зиму Twitter

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Наступившая в Европе теплая осень снизила биржевые цены на газ до одной тысячи долларов за тысячу кубометров. Но радоваться рано, потому что ноябрь еще не вступил в свои права, а до наступления тепла надо пережить зиму. Так что объявленная европейскими политиками победа в энергетической войне против России еще очень далека. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь автора.

Тем временем, в Европе случилась неожиданная и нежданная радость — биржевая цена газа упала ниже тысячи долларов за тысячу кубометров!

Несмотря на то, что даже такая цена является запредельной — газ не стоил в Европе так дешево уже продолжительное время. Причины очень просты — аномально теплая осень и полностью заполненные газовые хранилища, которыми так гордятся европейские лидеры. Кто-то даже уже начал говорить о громкой победе в энергетической войне с Россией, только вот эксперты настроены куда более пессимистично.

Дело в том, что, несмотря на то, что в Германии и Нидерландах сейчас днем под +20 градусов, этот праздник жизни скоро закончится и погода вернется в свое обычное состояние. Будет холодно, мокро и ветрено. Пока что только конец октября, а впереди еще несколько месяцев, которые будут вовсе не такими ласковыми.

Вторая причина — вот те самые заполненные хранилища, замечательная лапша для западного обывателя, в которую многие верят. И будут верить еще какое-то время, пока хранилища не опорожнятся примерно наполовину.

Проблема в том, что эти хранилища — вовсе не источник газа, а лишь буфер для снятия пиковых нагрузок. Питать потребителей оттуда, конечно, можно, но очень недолго, потому что при отборе газа будет падать давление и отбирать его станет труднее физически. Эти подземные газовые хранилища отлично функционируют только тогда, когда есть бесперебойные поставки трубопроводного газа, а сами по себе — они вот именно та самая лапша на уши обывателю.

Только вот, к сожалению, согреть эта лапша не может. Даже те уши, на которых висит.

Тем более, что некоторые недобрые люди, разбирающиеся в метеорологии, поговаривают, что излишне теплый октябрь — вовсе не к теплой зиме, а, скорее, наоборот. И интересно, сколько газ на бирже будет стоить именно тогда.