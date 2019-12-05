Ноябрь 2019 стал самым теплым в истории

Служба Евросоюза по изменению климата заявила, что в прошлом месяце глобальная температура оказалась выше средних показателей 1981–2010 годов на 0,64 градуса по Цельсию.

По информации издания, ноябрь текущего года — шестой месяц подряд с достигнутыми или превышенными температурными максимумами.

Специалисты провели исследование на основе компьютерного анализа миллиардов данных со спутников, кораблей, самолетов и метеорологических станций по всему миру. Специалистам удалось выяснить, что на большей части суши температура превысила средний показатель за месяц. Однако это не коснулось восточной части США, Канады и области Центральной Азии от Сибири до побережья Ирана. Исследователи установили, что осенние месяцы текущего года в Европе оказались теплее на 1,1 градуса, чем в последние 30 лет.

Всемирная метеорологическая организация отметила, что 2010–2019 годы, возможно, станут наиболее жарким десятилетием за всю историю человечества.

«Если мы не примем срочных мер по изменению климата сейчас, то к концу столетия глобальная температура повысится более чем на 3°C, и это будет иметь еще более пагубные последствия», — подчеркнул генеральный секретарь организации Петтери Таалас.