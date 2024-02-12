12 февраля 2024, 13:32
Ночные взрывы повредили припортовую инфраструктуру Херсона
Глава ОВА Прокудин: взрывы повредили припортовую инфраструктуру Херсона
Прогремевшие в ночь на понедельник, 12 февраля, взрывы в Херсоне повредили припортовую инфраструктуру города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, в результате детонации повреждения также получили остановка общественного транспорта и гаражный кооператив.
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Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Но под контролем ВСУ осталась столица региона, а также 25% всей территории субъекта, расположенной на правом береге Днепра.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за действий украинских войск жители вынуждены бежать из городов.
ВСУ, отмечал он, перешли к стратегической обороне и начали строить в населенных пунктах баррикады, чтобы остановить продвижение российской армии. Многие жители не вынесли новых условий и оставили свои дома.
Сальдо подчеркнул, что на месте остались только пожилые жители, которым сложно уехать из нажитых мест. Глава региона подчеркивал, что жители подконтрольных Киеву территорий ждут скорейшего освобождения.
Взрывы
Херсон
Херсонская область
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