Мир 12 февраля 2024, 13:32 Ночные взрывы повредили припортовую инфраструктуру Херсона Глава ОВА Прокудин: взрывы повредили припортовую инфраструктуру Херсона РИА «Новости»

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Прогремевшие в ночь на понедельник, 12 февраля, взрывы в Херсоне повредили припортовую инфраструктуру города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в результате детонации повреждения также получили остановка общественного транспорта и гаражный кооператив.

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Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Но под контролем ВСУ осталась столица региона, а также 25% всей территории субъекта, расположенной на правом береге Днепра.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за действий украинских войск жители вынуждены бежать из городов.

ВСУ, отмечал он, перешли к стратегической обороне и начали строить в населенных пунктах баррикады, чтобы остановить продвижение российской армии. Многие жители не вынесли новых условий и оставили свои дома.

Сальдо подчеркнул, что на месте остались только пожилые жители, которым сложно уехать из нажитых мест. Глава региона подчеркивал, что жители подконтрольных Киеву территорий ждут скорейшего освобождения.