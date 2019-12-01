Ночные кошмары оказались полезны

Ученые провели два типа экспериментов. В первом случае они следили за мозговой активностью 18 человек во время сна при помощи электроэнцефалографа. Их несколько раз будили и спрашивали про кошмары. Сопоставив данные прибора и рассказы самих людей, ученые установили, что когда человеку страшно во сне, то островковая доля и поясная извилина его головного мозга активизируются.

Во втором случае в исследовании приняли участие 89 человек. Их спать уже никто не укладывал, но электроэнцефалограф все равно задействовали.

Выяснилось, что вышеупомянутые отделы головного мозга во время бодрствования проявляют наименьшую активность днем у тех, кто ночью мучается кошмарами. Получается, что страх, который люди переживают во сне, помогает избавиться от стресса.

Ранее ученые из Финляндии, Швеции и Великобритании установили, что ночные кошмары возникают из-за асимметрии в активности полушарий мозга.