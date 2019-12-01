  • Ночные кошмары оказались полезны

    01 декабря 2019, 19:02

    Андрей Иванов

    Ученые из Женевского университета провели исследования мозга во время страшных сновидений. Оказалось, что ночные кошмары избавляют людей от нервного напряжения во время бодрствования. Об этом сообщил портал Human Brain Mapping со ссылкой на отчет специалистов.
    Ночные кошмары оказались полезны

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    Ученые провели два типа экспериментов. В первом случае они следили за мозговой активностью 18 человек во время сна при помощи электроэнцефалографа. Их несколько раз будили и спрашивали про кошмары. Сопоставив данные прибора и рассказы самих людей, ученые установили, что когда человеку страшно во сне, то островковая доля и поясная извилина его головного мозга активизируются.

    Во втором случае в исследовании приняли участие 89 человек. Их спать уже никто не укладывал, но электроэнцефалограф все равно задействовали.

    Выяснилось, что вышеупомянутые отделы головного мозга во время бодрствования проявляют наименьшую активность днем у тех, кто ночью мучается кошмарами. Получается, что страх, который люди переживают во сне, помогает избавиться от стресса.

    Ранее ученые из Финляндии, Швеции и Великобритании установили, что ночные кошмары возникают из-за асимметрии в активности полушарий мозга.