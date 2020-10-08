Ночные клубы и бары снова начали закрывать в разных странах мира из-за COVID-19

Почти 30 городов в странах Европы и Азии, а также 11 штатов США ограничили работу баров и ночных клубов или совсем их закрыли. Они пошли на такую меру, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди жителей.

Страны стали вновь вводить ограничения из-за коронавируса в сентябре и октябре, когда число заболевших СОVID-19 сильно увеличилось. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Издание отметило, что в числе почти 30 городов Европы и Азии оказались семь столиц, Париж закрыл свои ночные заведения с 6 октября — до этого по распоряжению местных властей они работали до 22:00.

В Брюсселе бары и ночные клубы закрылись с 8 октября. В южнокорейском Сеуле эти запреты ввели еще 19 сентября, повторив ограничения, которые были вынуждены ввести из-за коронавируса весной этого года.

В Швеции кафе и бары будут открыты для посетителей только до полуночи. В Ницце не только запретили работать по ночам таким заведениям, но и запретили покупать, а также употреблять алкоголь в общественных местах после 22:00. В Черногории ночные клубы и бары можно будет посещать только до 22:00. В Нью-Йорке ночные клубы планируют закрыть из-за пандемии.