Ночную воздушную тревогу в регионах Украины отменили | 360°

Мир 04 ноября 2022, 07:45 Ночную воздушную тревогу в регионах Украины отменили Объявленную ночью воздушную тревогу в 5 регионах Украины отменили Unsplash

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Воздушную тревогу, которую ночью объявили в пяти регионах Украины, отменили. Об этом можно судить по «Карте воздушных тревог Украины».

На данный момент в стране нет территорий, на которых действовало бы это оповещение.

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Ночью тревогу объявляли в Кировоградской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях. Также она действовала на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Ранее, утром 3 ноября, сирены сработали в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

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