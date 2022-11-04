Ночную воздушную тревогу в регионах Украины отменили | 360°

04 ноября 2022, 07:45
Ночную воздушную тревогу в регионах Украины отменили
Объявленную ночью воздушную тревогу в 5 регионах Украины отменили
Воздушную тревогу, которую ночью объявили в пяти регионах Украины, отменили. Об этом можно судить по «Карте воздушных тревог Украины».
На данный момент в стране нет территорий, на которых действовало бы это оповещение.
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Ночью тревогу объявляли в Кировоградской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях. Также она действовала на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Ранее, утром 3 ноября, сирены сработали в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.Украина не скрывала своего участия в теракте на Крымском мосту, который случился 8 октября. Через день, 10 октября, ВС России начали наносить высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. На данный момент в стране повреждено около 40% инфраструктуры в сфере энергетики. Министерство обороны Российской Федерации регулярно докладывает об удачном поражении намеченных целей.
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Украина
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