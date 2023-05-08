Мир 08 мая 2023, 12:55 Ночной удар по Киеву назвали самым массированным с начала спецоперации Кличко заявил, что ночной удар по Киеву стал самым массированным с начала СВО РИА «Новости»

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Столица Украины минувшей ночью подверглась самому сильному удару с начала спецоперации. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире местных СМИ.

По его словам, город атаковали беспилотники. Кличко уточнил, что на город направили около 40 дронов-камикадзе. Все БПЛА якобы сбила система ПВО, но их обломки повредили объекты в Святошинском районе.

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«Хочу сказать, что это была самая массовая атака нашего города», — сказал мэр Киева.

Украинские СМИ писали, что в ночь на 8 мая в Одессе и Киеве прогремели взрывы, а в нескольких регионах страны объявили воздушную тревогу.

По данным «Военкоров „Русской весны“», ракеты в Одессе били по мостам, чтобы подорвать логистику ВСУ.

Военкор Александр Сладков назвал ночные удары по украинской территории невиданными по силе. Днем 8 мая появились данные о повторной ракетной атаке по объектам ВСУ в Павлограде, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Позже воздушную тревогу объявили по всей Украине.