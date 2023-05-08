08 мая 2023, 12:55
Ночной удар по Киеву назвали самым массированным с начала спецоперации
Кличко заявил, что ночной удар по Киеву стал самым массированным с начала СВО
Столица Украины минувшей ночью подверглась самому сильному удару с начала спецоперации. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире местных СМИ.
По его словам, город атаковали беспилотники. Кличко уточнил, что на город направили около 40 дронов-камикадзе. Все БПЛА якобы сбила система ПВО, но их обломки повредили объекты в Святошинском районе.
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«Хочу сказать, что это была самая массовая атака нашего города», — сказал мэр Киева.
Украинские СМИ писали, что в ночь на 8 мая в Одессе и Киеве прогремели взрывы, а в нескольких регионах страны объявили воздушную тревогу.
По данным «Военкоров „Русской весны“», ракеты в Одессе били по мостам, чтобы подорвать логистику ВСУ.
Военкор Александр Сладков назвал ночные удары по украинской территории невиданными по силе. Днем 8 мая появились данные о повторной ракетной атаке по объектам ВСУ в Павлограде, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Позже воздушную тревогу объявили по всей Украине.
Виталий Кличко
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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