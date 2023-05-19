Мир 19 мая 2023, 09:34 Ночью во Львове произошла серия взрывов — СМИ «Страна.ua»: звуки взрывов прогремели во Львове в ночь на 19 мая

Читать 360tv в

Взрывы прогремели в ночь на пятницу, 19 мая, во Львове. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ночной взрыв позже подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, целью атаки стал объект критической инфраструктуры города. Какой именно, он не уточнил.

Реклама

«Атаковали. Пострадавших нет», — написал Садовой.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях, а также в Кривом Роге. В этих регионах ночью звучали сигналы воздушной тревоги.

Накануне мощный взрыв произошел в Харькове. В регионе дважды объявляли воздушную тревогу — около семи утра, затем днем. В пятницу взрывы услышали жители Черниговской области Украины. Власти попросили людей пройти в ближайшее укрытие.