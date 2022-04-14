Ночью в боях за Мариуполь сдались 134 украинских военных

Украинские военные продолжают добровольно складывать оружие. За ночь в боях за освобождение Мариуполя 134 бойца сдались в плен, объявили на ежедневном брифинге в Минобороны России.

Среди пленников — 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них насчитали 176 офицеров.

Операция по освобождению Мариуполя от боевиков успешно продолжается. Накануне был взят морской порт Мариуполя, освобождены заложники. О зверствах неонацистов рассказала одна из жительниц города. По ее словам, они брали горожан в плен и прикрывались ими, как живым щитом. Донецкий командир призвал украинских военных сдаваться в плен, так как поражение неизбежно.

Боевики продолжают терроризировать мирное население. Под минометный обстрел попал автомобиль с беженцами, которые пытались выехать из Мариуполя. Пострадал восьмилетний ребенок, его доставят на лечение в Москву. Расследованием занялся Следственный комитет России.