Королева Великобритании Елизавета II провела минувшую ночь в больнице. Такое сообщение опубликовало издание Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

В Букингемском дворце ранее сообщали, что сейчас королева следует рекомендациям медиков взять на несколько дней перерыв в рабочих планах и отдохнуть. Днем в среду она уже побывала в больнице для некоторых исследований. Вернулась в Виндзорский замок Елизавета только в четверг. Представители британской королевской семьи уточнили, что она находится в бодром положении духа и хорошо себя чувствует.

Ранее стало известно, что Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию — она решила остаться в Лондоне по рекомендациям медиков. Они выдали заключение, что королеве очень нужен многодневный отдых. Причина этого не озвучивается, однако источники уверяют в СМИ, что ситуация никак не связана с с COVID-19.

Совсем недавно Елизавета впервые за долгое время появилась на публике с тростью. В последний раз она брала с собой этот аксессуар на выход еще в 2004 году. Тогда у нее были медицинские показания снизить нагрузку на колено после операции. Что привело к использованию трости сейчас, неизвестно.