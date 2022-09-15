Ночь на границе Армении и Азербайджана прошла без серьезных инцидентов | 360°

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Ночь на границе Армении и Азербайджана прошла без серьезных инцидентов

Представитель МО Армении Торосян: ночь на границе Армении и Азербайджана прошла спокойно

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Ночь на границе Армении и Азербайджана прошла без серьезных инцидентов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

«Ночь на армяно-азербайджанской границе прошла относительно спокойно, серьезных инцидентов не зафиксировано», — сказал он ТАСС.

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Совбез Армении сообщил о договоренности Баку и Еревана о прекращении огня. До этого армянское министерство обороны заявляло, что в 19:00 по московскому времени среды, 14 сентября, на армяно-азербайджанской границе прекратился огонь.

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В ночь на 13 сентября на границе двух государств вновь начались обстрелы. Министерство обороны сообщило, что азербайджанская сторона открыла огонь по городам  Джермук, Сотк и Горис. Министерство обороны Азербайджана обвинило в эскалации армянскую сторону, заявив о якобы масштабной диверсии на Лачинском, Кельбаджарском и Дашкесанском направлениях.

Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана

Армения

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