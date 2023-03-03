Мир 03 марта 2023, 14:12 Нобелевского лауреата приговорили к 10 годам колонии в Белоруссии Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии Википедия

Читать 360tv в

В Белоруссии вынесли приговор нобелевскому лауреату, руководителю незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому. Минский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщил ТАСС.

Сторона гособвинения просила для Беляцкого 12 лет тюрьмы. Однако в итоге суд дал ему меньший срок. Помимо этого, нобелевского лауреата штрафовали на сумму примерно 185 тысяч белорусских рублей (около 4,9 миллиона рублей).

Реклама

Еще два фигуранта дела — представители «Весны» Валентин Стефанович и Владимир Лабкович — также получили тюремные сроки. Стефановича осудили на девять лет, а Лабковича — на семь.

Находящегося за пределами Белоруссии Дмитрия Соловьева приговорили к восьми годам лишения свободы. Его дело рассматривали в особом порядке. Также им назначили штрафы в размере порядка 2,96 миллиона рублей. Защита осужденных может опротестовать приговор в течение 10 суток.

Дело центра «Весна»

По версии следствия, Беляцкий и представители «Весны» с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года обналичили в Литве средства, которые поступили на счета контролируемой ими иностранной организации. Речь шла о сумме порядка 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов.

После этого деньги без декларирования поэтапно переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза. Это преступление по УК Белоруссии классифицируется по статье о контрабанде, совершенной организованной группой.

Помимо этого, по данным следствия, с мая 2020 года по 14 июля 2021 года фигуранты дела занимались подготовкой участников протестных акций и финансировали такие мероприятия под видом благотворительности. За такие действия в Белоруссии также предусмотрено уголовное наказание.

В январе прошлого года суд в Гомеле признал всю информационную продукцию центра «Весна» экстремистской. Ранее такую оценку получили публикации в Telegram-канале незарегистрированного центра.