Нобелевский лауреат высоко оценил эффективность российской вакцины «Спутник V»

Высокая эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» восхитила лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийского вирусолога Питера Доэрти. Ученый заявил, что это особенный препарат, так как его можно легко изменить, если 2019-nCoV мутирует.

«Эффективность [вакцины „Спутник V"] — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике»», — приводит ТАСС слова Доэрти.

Ученый подчеркнул, что именно эта стратегия позволит создателям без каких-либо сложностей «подправить» препарат, если вирус серьезно изменится во время мутации.

Доэрти получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1996 году за открытия в области иммунной системы человека.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Этим препаратом был «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи. В РФ уже началась масштабная вакцинация от коронавируса во всех регионах. До апреля прививку смогут сделать 20 миллионов человек. Всего власти планируют привить более половины населения без учета переболевших и детей, что позволит сформировать коллективный иммунитет.