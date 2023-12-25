Мир 25 декабря 2023, 01:49 Нобелевский лауреат сравнил с катаклизмом конфискацию российских активов Нобелевский лауреат Шиллер: конфискация активов РФ — первый шаг к дедолларизации РИА «Новости»

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Конфискация замороженных активов России для передачи их Украине сравнима с катаклизмом. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

«Если Америка сегодня поступает так с Россией, завтра она может поступить так с кем угодно. Это разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, к которой все более уверенно склоняются многие», — заявил профессор.

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Десятки стран, которые ради безопасности конвертируют свои сбережения в доллары, получат сигнал, что и с ними так смогут поступить. Все это обернется против США и всего западного мира, убежден Шиллер. Да и Россия получит подтверждение, что на Украине ведется прокси-война.

Ранее блогер «Голос Мордора» объяснил, почему США медлят с конфискацией российских активов. По его словам, администрация Джо Байдена боится ответных действий России и реакции других стран, чьи деньги хранятся на Западе. Существует вероятность того, что западные страны могут лишиться одного из своих главных инструментов, позволяющих ему осуществлять контроль над миром.