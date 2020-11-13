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    13 ноября 2020, 08:17

    Нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба умер в Японии

    Андрей Иванов

    В токийской больнице ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Масатоси Косиба. Ему было 94 года.
    Нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба умер в Японии

    Как сообщил NHK со ссылкой на родственников, ученый умер от старости.

    В середине прошлого века Косиба изучал высокоэнергетическое космическое излучением и связанные с ним явлениями в верхних слоях атмосферы. После этого он занялся физикой элементарных частиц. Он сумел зарегистрировать нейтрино во время взрыва сверхновой.

    В 2002 году Косиба получил Нобелевскую премию по физике вместе с американским ученым Реймондом Дейвисом «за создание нейтринной астрономии».

    Члены семьи ученого рассказали, что похороны состоятся в присутствии только самых близких людей.