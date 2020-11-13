Нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба умер в Японии

В токийской больнице ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Масатоси Косиба. Ему было 94 года.

Как сообщил NHK со ссылкой на родственников, ученый умер от старости.

В середине прошлого века Косиба изучал высокоэнергетическое космическое излучением и связанные с ним явлениями в верхних слоях атмосферы. После этого он занялся физикой элементарных частиц. Он сумел зарегистрировать нейтрино во время взрыва сверхновой.

В 2002 году Косиба получил Нобелевскую премию по физике вместе с американским ученым Реймондом Дейвисом «за создание нейтринной астрономии».

Члены семьи ученого рассказали, что похороны состоятся в присутствии только самых близких людей.