Мир 03 сентября 2023, 00:39 Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом CNN: Нобелевский комитет осудил решение Минюста о признании Муратова иноагентом РИА «Новости»

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Нобелевский комитет высказался по теме включения журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* в реестр иноагентов. Об этом председатель комитета Берит Райсс-Андерсен сказала CNN.

Муратов*, как указано в материале, был удостоен премии «за его усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики».

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Райсс-Андерсен отметила, что считает обвинения в отношении журналиста политически мотивированными.

Министерство юстиции России 1 сентября пополнило список иноагентов. В реестр вошли еще десять человек, среди которых главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов*.

Журналист оказался в этом перечне за то, что «распространял материалы иноагентов и использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

*Признан в России иностранным агентом.