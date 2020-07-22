Нобелевский банкет отменили из-за пандемии коронавируса

Обычно банкет проходил в здании мэрии Стокгольма. Указывая на причины отмены, организаторы отметили, что не у всех лауреатов будет возможность приехать в Швецию, так как многие страны закрыли границы. Также такое массовое мероприятие небезопасно в условиях новой волны вирусной вспышки.

По словам Хейкенстена, церемония вручения должна состояться по плану, 10 декабря, однако формат торжества пока обсуждается.

Ранее сообщалось, что власти Испании решили не проводить в этом году традиционный парад по случаю Национального дня, который отмечается 12 октября. Такое решение было принято из-за увеличившегося числа зараженных COVID-19.