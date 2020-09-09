«Нобелевку» для Трампа назвали гротескным дополнением к Овальному кабинету

Президенту США Дональду Трампу предложили вручить Нобелевскую премию мира. Политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «360» заметил, что награда превратилась в некий титул, который прилагается к Овальному кабинету.

Мартынов напомнил, что предшественнику Трампа вручили Нобелевскую премию мира авансом: Барак Обама получил ее «вообще ни за что».

«Я считаю, что это бесперспективно <…> и дискредитирует премию, начиная от ее вручения авансом Обаме. Совсем в гротеск это превратится, когда ее вдруг получит миллиардер Трамп за сомнительные достижения в области дела мира», — сказал политолог.

Эксперт заметил, что в последнее время награду получает чуть ли не каждый американский лидер.

«Давайте объявим, что это Нобелевская премия американского президента. Выиграл президентские выборы — получил Нобелевскую премию, почему нет? Как дополнение к овальному стулу в Овальном кабинете и штандарту президента США. Как титул», — сыронизировал Мартынов.

Выдвижение кандидатуры Трампа на получение премии он связал с «какими-то предвыборными играми». По мнению политолога, из-за того, что награда скомпрометирована, непонятно, «кому и что она добавляет, кроме определенной суммы денег».

Достойным Нобелевской премии мира Дональда Трампа счел депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде, который и выдвинул его кандидатуру.