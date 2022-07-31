НОАК назвала цель вылетов самолетов ВВС Китая к Тайваню

Самолеты ВВС Китая совершают вылеты к Тайваню для защиты «драгоценного острова». Такое заявление сделал официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ. Его слова процитировал ТАСС.

«Многие типы самолетов ВВС КНР совершают вылеты в воздушное пространство вокруг „драгоценного острова“ нашей родины Тайваня», — сказал он.

По его словам, подобные маршруты улучшают навыки экипажей. Цзинькэ отметил, что вылеты к Тайваню также позволяют «защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая». Он подчеркнул, что эта задача армии — священная миссия ВВС КНР.

«Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Китая», — подытожил он.

Ранее глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш пообещала ввести рестрикции против Китая, если он «вторгнется» на Тайвань. . По ее словам, отметила, что эти ограничения будут тяжелее антироссийских санкций.