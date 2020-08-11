Трамп назвал альтернативную причину окончания Второй мировой войны. Но перепутал даты

Президент США Дональд Трамп придумал новую причину окончания Второй мировой войны. Завершить сражения помогла пандемия испанского гриппа.

Об этом он заявил на пресс-конференции. Видео обращения транслировалось на телевидении.

«Наиболее похожая вещь случилась в 1917 году, великая пандемия. Это определенно была чудовищная вещь, которая привела к смерти от 50 до 100 миллионов людей. Она, возможно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты болели. Это была ужасная ситуация», — рассказал Трамп.

Однако в своем выступлении американский лидер сильно промахнулся с датами. Пандемия «испанки» длилась с января 1918 года по 1920 год. Она застала последние месяцы Первой мировой войны.

Вторая мировая война началась в 1939 году. Является крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. Она закончилась в 1945 году.