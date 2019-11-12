  • «No, nyet, nein». Глава Пентагона психанул и по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

    12 ноября 2019, 21:20

    Наталья Жуковская

    Глава Минобороны США Марк Эспер психанул во время пресс-конференции, когда журналисты несколько раз задали ему один и тот же вопрос по теме импичмента президента Дональда Трампа.
    «No, nyet, nein». Глава Пентагона психанул и по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

    В частности речь шла о показаниях военнослужащего Александра Виндмана, которые он дал в конгрессе в ходе процедуры импичмента. Журналисты выпытывали у Эспера, не собирается ли Пентагон мстить подполковнику за его показания.

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    На подобные предположения главе военного ведомства пришлось несколько раз ответить отрицательно. В конце концов, он не выдержал и на разных языках, в том числе на русском, произнес слово «нет».

    «No, nyet, nein. Какой язык вам подходит?», — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки.

    На этом обсуждение судьбы Виндмана завершилось.

    Демократическая партия США начала процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на главу Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена.